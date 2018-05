Djaniny denuncia actos de racismo de jugadores del Toluca

¿Con esta acusacion de RACISMO no va a hacer nada la gente de la Liga? De no creerse.



@FOXSportsMX pic.twitter.com/BKEBq5iaTb — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) 20 de mayo de 2018

Tras la final de ida del futbol mexicano, donde Santos venció 2-1 al Toluca en la Comarca Lagunera, los jugadores de Diablos habrían realizado comentarios racistas hacia el jugador Edwuin Cetre.De acuerdo al delantero de Cabo Verde, Djaniny Tavares, fue debido a esos comentarios hacia su compañero lo que inició la bronca entre ambas escuadras.“No me dijeron a mí, me dijeron a mi compañero Cetre. En el futbol hay que tener respeto. Todos somos iguales. No podemos ser discriminados, cuando escuché, yo me sentí muy molesto. Ellos también tienen jugadores como yo y como Cetre. Así que tienen que respetar primeramente a sus compañeros y después a nosotros. Hay que pensar antes de hablar y decir cosas feas”, señala el máximo romperedes de la liga en entrevista a Fox Sports.Santos se coronó campeón del futbol mexicano tras vencer a Toluca 3-2 en el marcador global, consiguiendo su sexto título de liga.