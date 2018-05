Ed Sheeran denuncia uso de sus canciones en campaña contra aborto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cantante británico Ed Sheeran ha denunciado la utilización de una de sus canciones,("Bulto pequeño") para una campaña en contra del aborto en Irlanda sin su consentimiento.El músico escribió en su cuenta de la red social Instagram, donde tiene mas de 22 millones de seguidores, que había sido informado de que su tema estaba siendo usado en una campaña provida y que le parecíaaclarar que no había dado supara ello.Asimismo, aseguró que la iniciativa en contra de la interrupción voluntaria del embarazo "no refleja" de lo que trata la canción, que forma parte de su primer disco "+" (2011)., reza la primera estrofa del tema que trata sobre la llegada al mundo de un futuro bebé., canta el músico británico, de 27 años, en el estribillo.La denuncia se produce antes de que Irlanda vote en referéndum el próximo viernes 25 una reforma de la Constitución que permita suavizar la actual ley del aborto, una de las más restrictivas de Europa.El Gobierno irlandés, dirigido por el partido democristiano Fine Gael, ha propuesto eliminar la llamada "octava enmienda", incluida en el artículo 40.3.3 de la Carta Magna y que garantiza de igual manera el derecho a la vida dely de la madre.De acuerdo con esta provisión, la legislación vigente solo permite la interrupción del embarazo en circunstancias excepcionales, como cuando la vida de la madre corre peligro, que incluye la amenaza de suicidio, pero no contempla casos de incesto, violación o malformaciones del feto.nrv