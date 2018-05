Confirman negativa de candidatura indígena a Hipólito Arriaga en Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) confirmó el acuerdo en el que el Instituto Estatal Electoral (IEEH) negó el registro de candidaturas a diputados locales indígenas.La solicitud fue hecha por Hipólito Arriaga Poté, quien se presentó como gobernador nacional indígena y representante de 64 lenguas maternas, y rechazada por el IEE, ya que no cumplió con los requisitos establecidos por la convocatoria.Además, derivado de que en Hidalgo no hay circunscripciones indígenas, el derecho de solicitar registro de candidatosBajo la ponencia del magistrado Jesús Raciel García Ramírez, explicó que el subsistema de usos y costumbres prevalece para los actos comunitarios, no así para elecciones estatales, en este caso la de diputados locales.expresó el magistrado ponente.En otro caso, los magistrados electorales declararon inexistente la presunta difusión personal, con recursos del municipio, de la presidenta de Cuautepec de Hinojosa, Haydeé García Acosta y la encargada de comunicación social, Lizeth Lira Vargas.La denuncia fue interpuesta por Leonardo Flores Solís, quien se dolía de la exposición de la alcaldesa en medios de comunicación generada a través de comunicados de prensa.