Lava de volcán Kilauea llega al océano y genera nubes de ácido

Nubes de ácido y cristales finísimos se elevaban hacia el cielo sobre Hawai a medida que el magma del volcán Kilauea se derramaba en el océano, creando un nuevo peligro tras la erupción que comenzó hace más de dos semanas.

Las autoridades advirtieron el domingo a la población que se mantuviera lejos de la nube tóxica producida por la reacción química cuando la lava toca agua de mar.

Tierra adentro, el magma continuó saliendo de las grandes grietas que se abrieron en el piso en vecindarios residenciales de una zona rural de la Gran Isla. La roca fundida formó ríos que dividieron bosques y granjas en su sinuoso avance hacia la costa.

La cantidad de dióxido de azufre que sale de las fisuras volcánicas se triplicó, lo que llevó al condado de Hawai a repetir sus advertencias sobre la calidad del aire. En la cima del volcán, dos erupciones explosivas liberaron columnas de ceniza. El viento desplazó gran parte de esas cenizas hacia el suroeste.

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano LATEST: Mesmerizing images of the pāhoehoe flow entering the ocean after trekking 3.8 miles in less than 24hrs, but getting a closer look comes with risk - the hazards @CivilDefenseHI is warning about https://t.co/IYigBlROrn #HINews pic.twitter.com/SiVfUvRz0p