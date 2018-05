El Horno 114

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Calientito llega el horno de esta semana con el segundo round, presenciado ayer, entre los cuatro candidatos a la presidencia de México quienes entibiados en los temas migratorios y de comercio exterior, se dijeron alguna que otra cosilla y se cuidaron las carteras.En tremenda rebambaramba los candidatos se sacaron nuevamente los trapitos al sol, acusaciones y frases célebres que quedarán para la posteridad como “Ricky Rikín Canallín”, "El problema no es tu edad, el problema es que tus ideas son muy viejas”, “Esta vez no mientes Andrés. Anaya es un canalla” y “Voy a cuidar mi cartera, no te me acerques mucho”.Quemadota la que se llevaron los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo luego que regidores de sus respectivas bancadas en Tula de Allende, fueran detenidos en San Agustín Tlaxiaca robando en una tienda de autoservicio con un machete y en completo estado inconveniente.La hazaña de los temerarios regidores es nota internacional, cosa que a los Comités Nacionales de los partidos no les causó ni la mínima gracia por lo que ya ordenaron que los expulsen. Los detenidos son el regidor del PAN J.L.H., de 42 años y su asistente, C.L.H., de 30 años; así como los regidores del PRD, J.I.G.H., de 26 años; y G.G.S., de 26 años de edad.Al interior de la UAEH los trabajadores garzas andan muy enojados, pues en los últimos días los han obligado a ir a los cruceros a repartir folletos y a tocar puertas para buscar el voto a favor de Morena.Esto pone en duda el fin que tienen los recursos públicos que recibe la máxima casa de estudios de Hidalgo, pues, pareciera que el órgano interno de control que quieren poner desde el Congreso local está bien sustentado.Además, se acusó un retardo en los pagos de sus mensualidades desde que comenzó este proceso electoral.