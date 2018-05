No vulneré la constitución por cabalgata religiosa, dice Daniel Alonso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Daniel Alonso Rodríguez Pérez, candidato de la coalición Por Hidalgo al Frente, se declaró inocente de haber vulnerado el estado laico al participar en una cabalgata religiosa el pasado 15 de mayo en la comunidad de Xochitlán de las Flores.Esto, al acusar que la información en torno al casoy asegurar que la cabalgata que participó fuea la que se realizó en honor al santo patrono del lugar la semana pasada., expresó Daniel Alonso.Respaldado por integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Hidalgo, quienes lo deslindaron a pesar que existen evidencias, como el comunicado oficial de prensa enviado por el propio comité estatal panista en el que se informa de la participación en dicho evento religioso.También hay imágenes que subió el candidato a sus redes sociales en la que se observa participando en dicha cabalgata, las cuales fueron borradas, pese a que Daniel Alonso aseguró queAsael Hernández Cerón, presidente con licencia del PAN en el estado, aseguró que dichas fotografías no corresponden al evento “y estamos convencidos que no habrá un elemento que pueda probar lo contrario”.Explicó quePor su parte, Cornelio García Villanueva, secretario general del PAN en Hidalgo, aseguró que no hay antecedentes de que el candidato no fue y, declaró.Actualmente, la dirigencia del PRI en Hidalgo realiza las acciones jurídicas a fin de promover una denuncia por la presunción de un delito electoral, ya que de comprobar la participación del candidato panista en la cabalgata religiosa, se vulneró el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hace la separación Iglesia-Estado.