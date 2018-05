Asegura crecimiento al 100% en encuestas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato a la gubernatura por el PRI, Gerardo Sánchez García aseguró haber crecido al 100% en las encuestas de preferencia, y negó que haya hecho algún acuerdo con el gobernador, Miguel Márquez Márquez, para no figurar demasiado.Lo anterior, después de que el candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador declarara en entrevista con medios guanajuatenses que Sánchez García tendría acuerdos con el mandatario estatal.“Creo que más bien es la desesperación de Andrés Manuel porque su candidato no crece, nosotros no podemos pactar con un gobierno cuando sabemos que el diagnóstico que tenemos de abandono en materia de salud, en materia de educación y por supuesto de combate a la pobreza, de la inseguridad, sería alguien insensible el que pudiera pactar con el gobierno del estado”, dijo.Enfatizó que seguirán en crecimiento para impulsar la alternancia y el cambio en Guanajuato, y negó que el PRI vaya en tercer lugar, ya que, dijo, han acortado la distancia con el PAN, que ha caído de manera alarmante, además de rechazar que esté debajo de Morena.“De cuando iniciamos he crecido más de 100%, vamos a ganar (...) Andrés Manuel ya quisiera primero estar en óptimas condiciones para contender por la Presidencia de la República, estar más preocupado por su salud que andar viendo otro tipo de cosas, a Guanajuato vino y quien sabe cuándo volverá a venir”, enfatizó.Previo a su participación en la junta semanal de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, Sánchez García aseguró que la semana pasada presentó su declaración 3 de 3, y que desconoce por qué aún no aparece en el portal.“Seguramente habrá una cosa, pero ya la hice la semana pasada (...) simplemente es un tiempo en el que teníamos que hacerla, yo les comenté que tenía que cerrar mi declaración como Senador y en seguida hacer la 3 de 3, pero no tengo ningún problema”, puntualizó.