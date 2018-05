Bajan 3% picaduras de alacrán

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En esta temporada de calor, han disminuido en 3% las atenciones a picaduras de alacranes, señaló el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien comentó que cuentan con 80 mil dosis de suero para la población.Refirió que en 2017 Guanajuato fue el primer lugar nacional en atención a picaduras de alacrán, sobre todo en el municipio de León, en donde por la industria del cuero y calzado hay mayor presencia.“El año pasado llegamos a presentar hasta 46 mil pacientes atendidos, cada uno de ellos es necesario aplicarles 2 sueros anti alacránicos al menos, por lo tanto tenemos una reserva de 80 mil sueros”, comentó Díaz Martínez.Dijo que desde hace más de 2 años no se han presentado muertes por picaduras de alacrán en la entidad gracias a que los ciudadanos han tomado precauciones para evitar la aparición de este animal.Agregó que el suero incluso ha sido compartido con Cruz Roja, a fin de que se pueda aplicar lo más pronto posible.“A veces no está disponible quizá porque se consume muy pronto en todos los centros de salud, pero en las cabeceras municipales siempre lo tenemos, en los servicios de urgencias de todos los hospitales está disponible, no tenemos desabasto pero lo más importante es la prevención”, refirió.Asimismo, recomendó no tener cacharros, libros y maderas acumulados en los hogares, pues es donde se puede dar la aparición de los alacranes, y que en caso de que sean picados, deben ir de inmediato a las unidades de salud.