Retrasan campaña; denuncian falta de recursos

Joan Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local por el Distrito XII, señaló que empezará su campaña, aunque no tiene fecha de inicio ni lugar, luego de que todos los otros candidatos arrancaron actividades el 15 de mayo.El candidato, piloto de motocicletas a nivel profesional, agregó que el presupuesto de campaña que les brindaron, en el Comité Directivo Municipal del partido en Irapuato, fue muy reducido, recibiendo 30 mil pesos en especie, en artículos de propaganda, como pulseras.“Empezamos tarde porque estábamos pensando en cómo poder llegar a la gente con pocos recursos, nosotros tenemos una campaña sin un peso prácticamente, nos tratamos de manejar por las redes sociales, no queremos acarreados, no tenemos dinero para pagarle a la gente, la gente que se acerca a nosotros es gente que realmente quiere que esto cambie”, señaló.Joan Ramírez indicó que su intención es darle el ‘toque ciudadano’ a la campaña, buscando la representación de los irapuatenses en el Congreso del Estado, aunque todavía no tiene fecha ni lugar para el lugar que visitará en el municipio para comenzar a interactuar con la gente.El candidato a la diputación local por el Distrito XII, aseguró que levantará la voz por ciudadanos, sin tener antecedentes en la vida política, sumándose a las actividades de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, María del Refugio Fernández Duarte.