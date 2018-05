Solicitan limpieza de drenaje

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Limpieza a drenajes y bocas de tormenta antes de la temporada de lluvias es la petición de habitantes de la calle Cafetales en la colonia 12 de Diciembre, pues aseguran que las primeras lluvias del año han causado problemas.Es justo en la esquina de la calle Coyoacán donde los vecinos detectaron que el drenaje está prácticamente tapado con tierra y basura, y pese a que en 3 ocasiones han hecho reportes a la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), no han logrado ser atendidos.El señor Antonio Cabrera, quien vive frente a este punto, señaló que con las lluvias de hace 15 días su vivienda se vio afectada, pues el agua se estancó e ingresó a su domicilio.Refirió que hizo un reporte a Japami, el cual fue atendido por un trabajador que le dijo que el problema era dentro de su casa y no en la calle, por lo que decidió cambiar por su cuenta la línea de drenaje, para después descubrir que la problemática era causada por el drenaje de la calle.“Yo abrí todo adentro pero no, el problema era aquí afuera, me querían hasta multar porque tuve que hacer un registro en la banqueta (...) yo pago el servicio por año, ahora rompí el piso y tengo que hacer otro gasto”, destacó.Indicó que el último reporte lo hizo el pasado jueves, el cual debió ser atendido pero el personal no acudió a hacer el desazolve de la línea de drenaje.Otro de los vecinos, el señor Jaime, señaló que personal del organismo operador debe atender estos desperfectos, pues no “perdonan” la falta de pago, pero cuando la ciudadanía los necesita no hacen caso.Los vecinos comentaron que esperarán una semana a ser atendidos por el personal de Japami, y de no concretarse ninguna acción, buscarán una reunión con las autoridades del organismo operador para resolver la problemática.