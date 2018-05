Cuesta menos Eje León- Purísima que Libramiento Silao

675 millones 19 mil 892 pesos y una longitud de 11.6 kilómetros en concreto hidráulico.

La obra del Eje Metropolitano del Rincón costará menos que el Libramiento Silao concesionado a Grupo México por el Gobierno del Estado en marzo pasado.La nueva vialidad que conectará los pueblos del Rincón con León, tendrá un costo deEl presupuesto incluye la compra de derecho de vía (unos 870 mil metros que costarían unos 350 millones de pesos).a.m. tuvo acceso al proyecto Eje Metropolitano León-El Rincón, realizado por ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).La Unidad de Transparencia del Gobierno estatal clasificó la informaciónEl eje lo construirá la Sedena a cargo del general de Brigada Xavier Fernando González Echandi.“Este proyecto será algo histórico, ya que es una obra de gran calado que estará ejecutando nuestro Ejército Mexicano”, dijo el gobernador Miguel Márquez al hace el anuncio.“Será muy importante para cerrar el libramiento del Eje Metropolitano de León, es un buena noticia de inversión, de empleos, de movilidad y conectividad para la Zona Metropolitana de León y que al ser culminada facilitará la conectividad y desplazamiento de León a los Pueblos del Rincón”.La compra de tierra para el Eje tiene un 78 % de avance, informó la Secretaría de Obra Pública del Estado.En total se necesitan 69.8 hectáreas del entronque de la Maxipista León- Aguascalientes hasta la colonia Del Valle en Purísima del Rincón y ya están liberadas 54 con un ancho de vía de 40 metros.Ejidatarios de El Llano, La Noria y El Potrerillo, informaron a am que el EstadoEntre los dueños de las tierras que cruzará la nueva vialidad hay ganaderos, agricultores, ex funcionarios del municipio y empresarios coreanos que compraron terrenos en las cercanías de la comunidad Potrerillos conocida como “Guanajal”.- No incluye compra de 464 milmetros cuadrados de terreno- Construye el Ejército- 11.6 kilómetros, de dos cuerpos (ida y vuelta).- Concreto hidráulico- Alumbrado público- Cinco puentes, uno de ellos cruza la presa El Barrial.- Incluye compra de 870 milmetros de derecho de vía.- Construye Grupo México- 3.5 kilómetros de cuatro cuerpos(dos por sentido)- 6.3 kilómetros de dos cuerpos (ida y vuelta)- Capa de 10 centímetros de concreto asfáltico- 17 puentes o estructuras. (Se desconocen características)A lo largo de los 11.6 kilómetros del Eje Metropolitano del RincónUn tramo importante fue trazado por tierras ejidales y zona federal de la Presa El Barrial en territorio de Purísima del Rincón.Algunos pequeños propietarios no informaron los pagos del Gobierno del Estado pero consideraron que “fueron justos”.El tramo del Eje que se construirá en territorio leonés será de 2.8 kilómetros y estará cerca de las comunidades La Loma, La Lomita y El Ranchito, además de granjas particulares.Los otros 8.8 kilómetros se ubican en Purísima del Rincón y estarán cercanos a las comunidades Tepetate del Gallo, San Antonio Casas Blancas, San José de la Padrera, Potrerillos e incluso el rancho La Noria ubicado en territorio de Jalisco.“Me ofrecieron a 35 pesos el metro cuadrado, pero se me hace muy poquito la verdad, algunos creo que ya vendieron pero yo todavía no les firmo porque no me decido”, platicó Bernabé Moreno Florido, ejidatario del Llano quien negocia 700 metros de su propiedad.En el punto donde entroncará el Eje con la carretera Purísima-Guanajal, comentaron vecinos del lugar, una fracción del terrenoEl eje tendrá un costo demillones de pesos distribuidos en terraceríasmillones, estructurasmillones, drenajesmillones, pavimentosmillones, señalamientos y dispositivos de seguridadmillones,El 37 % del recurso será destinado para la construcción de cinco puentes sobre caminos vecinales, Presa El Barrial, Río Purísima y las vías del ferrocarril, en totalde pesos.Las estructuras se construirán a base de pilas de cimentación coladas en sitio, zapatas aisladas y trabes de diferentes longitudes y peraltes.El puente sobre la Presa El Barrial tendrá el costo más elevado de las cinco estructuras de acuerdo al proyecto a cargo de la Sedena,El puente sobre el Río Purísima costará a los guanajuatensesLos puentes sobre la carretera a Tepetate del Gallo y las vías del ferrocarril,, mientras que el más económico quedará en el camino a La Loma con un costoLa obra también incluye dos conexiones a otras vialidades, la primera es el entronque con el Bulevar Las Joyas a la altura de la Maxipista León-Aguascalientes cony en el otro extremo con el Bulevar del Valle que tendrá un precio de