SONRISA VERDE

Los Verdes en León andan muy contentos. Traen una encuesta recién salida del horno elaborada por Inmersa Marketing que los pone en el segundo lugar de la contienda.El panista Héctor López tiene un 30% de la intención del voto; le sigue Sergio Contreras del PVEM con 18%; Ernesto Oviedo de Morena 9%, y Clemente Villalpando del PRI 8%.Un 29% de plano no sabe todavía por quién votar. Sólo el PVEM sabe si lo presumen como una estrategia para hacer ver la contienda sólo entre dos, o si así vamos. Eso ya lo veremos.El candidato a la alcaldía por el Verde, Sergio Contreras, desató la polémica en Twitter con el siguiente mensaje: “Qué vergüenza que diga que dar gratuidad (en transporte) a los adultos mayores es populismo el representante del Alcalde en reelección. Si dicen que su proyecto es el “de las propuestas” es porque en 2 años 7 meses no hubo resultados”.No tardó nadita en responder uno de los aludidos, Christian Cruz Villegas, candidato a síndico por el PAN, y quien participa en mesas de análisis como representante de Héctor López: “Qué vergüenza que como regidor de esta administración NO conozcas el apoyo que se les da a adultos mayores. Más de un millón de viajes gratis”, respondió.Sergio Contreras reviró ahora con un mensaje en video en el que señala que un millón de viajes equivale a haber otorgado 3,900 tarjetas de gratuidad en un universo de 100 mil adultos mayores en León. “Les quitaron un derecho adquirido, no hables sin conocer”, dijo.Y no paró ahí, Christian Cruz, respondió con una explicación técnica que lo que el Gobierno actual hizo es dejar que el usuario subsidiara esa prestación al adulto mayor y que ahora se financia pero con aportaciones en partes iguales Municipio y transportistas.A la discusión entraron la diputada local del PVEM, Beatriz Manrique, cuestionando que sea una acción de contentillo y no un programa claro, y el actual regidor Verde, Gerardo Fernández, acusando un gobierno insensible que no merece una segunda oportunidad.El panista ex Secretario General del Congreso del Estado remató que Héctor López es el candidato de las propuestas; Manrique Guevara lamentó que no fuera de los resultados. Lo que está claro es que la campaña calienta y los encontronazos PVEM vs PAN seguirán.En el trienio barbarista se pactó en el acuerdo de aumento a la tarifa la gratuidad para adultos mayores. En el presente Gobierno se acotó el beneficio sólo a quienes, previo a una solicitud y estudio social del DIF local, se determinara su condición de pobreza. Más allá del calor de la contienda el tema merece un debate serio para definir sus alcances.En Morena condenan que la Procuraduría de Justicia del Estado vincule a José Remedios Aguirre, su candidato a la alcaldía asesinado en Apaseo el Alto, con el crimen organizado (huachicol), consideran que la institución encargada de hacer justicia se convirtió en un instrumento político para defender a su jefe, el gobernador Miguel Márquez.Ya lo dijo el candidato del Verde a la gubernatura, Felipe Camarena, quien fue procurador, la dependencia debió alertar a su partido si es que había una investigación en contra del candidato. Pero no, no hubo nada, y hoy el fallecido está en la mira. Remedios ya no puede ser castigado en caso de ser culpable, ni se puede defender, en caso de ser inocente.La pregunta es si la Procuraduría de Justicia de Guanajuato le sabía algo al fallecido candidato, ¿les sabrá algo a alguien más? ¿o de plano todos los candidatos en el estado son blancas palomitas?, ¿o espera un momento políticamente oportuno para exhibir algo?Aunque sin dar a conocer cifras, en el PAN de Celaya presumen una encuesta que ubica a su candidata a la alcaldía, Elvira Paniagua, a la cabeza de las preferencias. Pese a ello, se nota preocupación al candidato independiente, Javier Mendoza Márquez, exalcalde priísta.En el PRI desde luego que ven ganadora a Montserrat Vázquez Acevedo, la regidora con licencia que ha mostrado conocimiento de la problemática de Celaya y hecho propuestas concretas, y en segundo lugar ponen a Mendoza Márquez, seguida de Elvira Paniagua. Lo curioso de ambos pronósticos es que el segundo lugar es para el independiente. ¡Ojo ahí!El gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, se reunió con Pedro Francisco Rangel Magdaleno, nuevo delegado de la Secretaría de Educación Pública en la Entidad.Acodaron prestar atención especial en dos temas: Uno es que las instituciones que dependan de los subsistemas federales cuenten con un diagnóstico preciso de sus necesidades, y el otro la importancia de la relación entre la academia y la industria, de manera que la oferta educativa esté acoplada a las vocaciones económicas del Estado.