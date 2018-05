Enrique Gómez comparte con universitarios la evolución de los medios

"El 21 de mayo de 1978 es una fecha significativa para la empresa que dirijo desde hace 36 años. Para mí, llegar a los 40 años en am fue algo que nunca imaginé", expresó.



"Los medios difícilmente matan uno a otro, se van extendiendo.

Es como cruzar un río, vamos a cruzar de lo impreso a lo digital. Nos vamos a ir extendiendo y vamos a producir información de calidad", anotó.

Esta mañana, Enrique Gómez, director general de esta casa editorial, ofreció la conferenciacomo parte de las actividades del, en la Universidad De La Salle Bajío donde participan expertos en comunicación de todo el país.Para conocer los sueños, ideales y saber qué esperan los estudiantes universitarios de los medios de comunicación en el futuro, Enrique Gómez compartió ideas de la transformación de los medios de comunicación así como los antecedentes e historia del Periódico am León, empresa que dirige desde hace 36 años.Después de narrar cómo nació el Periódico am en León, Enrique Gómez dedicó un espacio para responder las preguntas que le hicieron los jóvenes universitarios.¿Cómo ha sobrellevado el am el uso de las redes sociales?, ¿cuál es el perfil del comunicólogo que el am está buscando?, y, ¿qué tan importante es interesarse en la política?, fueron algunas de las interrogantes que los participantes le realizaron.