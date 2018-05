Atentan contra ex Fiscal de Jalisco en Guadalajara

Asi se vivió, hace unos minutos, un enfrentamiento a balazos entre agentes estatales y sicarios, en plena "Zona Rosa de Chapultepec", en Guadalajara, Jalisco; se reportan tres civiles y un elemento de la @FiscaliaJal heridos. @LeoSchwebel @ocho_tv @PoliciaGDL pic.twitter.com/Wm12CEnlxM — J.MartínPatiñoSegura (@martinciop27) May 21, 2018

La agresión en Avenida Chapultepec y Morelos fue contra el ex Fiscal General Luis Carlos Nájera, actual Secretario de Trabajo, quien resultó herido en la mano. — SOS_Mural (@SOS_Mural) May 21, 2018

Fuentes oficiales me confirman que el ataque hace unos minutos en zona #Chapultepec, #Guadalajara iba dirigido contra ex fiscal de #Jalisco Luis Carlos Nájera, actual titular de @STPSJALISCO



El 4to herido, además de los 3 civiles, es uno de sus escoltas. pic.twitter.com/HZE4sUL84K — Ahtziri Cárdenas C. (@ahtziricardenas) May 21, 2018

La agresión ocurrida la tarde de este lunes en plena zona comercial y turística deestaba dirigida en contra del ex Fiscal y hoy Secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera.A las 6:15 de la tarde, personas armadas abrieron fuego en un restaurante ubicado endejando al menos cuatro personas lesionadas.Según Mural, el Secretario de Trabajo resultó herido de una mano.De los heridos, uno sería el escolta del ex Fiscal.En marzo de 2013, en Guadalajara fue asesinado el entonces Secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos, mientras circulaba en su camioneta en la Avenida Acueducto.La agresión ahora contra el ex Fiscal ocurre a unas cuadras del Consulado de Estados Unidos.