"Yo quiero ser el padrino de esa niña por ser un milagro de Dios", fue el mensaje que envió el abanderado.

En el hospital de la zona Tres delen Mazatlán se atiende María de la Luz de 71 años de edad, quien dice llevar un embarazo de seis meses, aunque no se tiene registro médico de su gravidez.La mujer, vecina de la colonia Sirena, dice contar con varios ultrasonidos practicados en los últimos meses en una clínica particular, con los que señala se le confirmó estar embarazada por novena ocasión.María de la Luz reveló que se enteró de su embarazo a inicios de año, al consultar a un vidente, quien le pronosticó que sería madre de una hermosa niña.Por ello, el candidato por la presidencia municipal de Mazatlán de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Guillermo Benítez Torres, le ofreció en forma pública ser el padrino de la futura niña.La mujer, casada desde hace casi cincuenta años con Jorge "N" con quien procreó siete hijos, señaló estar sorprendida con el nuevo regalo que Dios le envío.Además de forma reciente fue visitada por Fernando Pucheta Sánchez, alcalde con licencia de este puerto y quien busca ser reelecto en el cargo por la coalición Juntos por Sinaloa (PRI-PVEM-NA)., quien dice estar en su sexto mes de embarazo y llevar una vida normal, espera que su octavo parto sea por cesárea.Lo que ella expone son una serie de exámenes de ultrasonido que le han practicado en una clínica particular, en los que aparecen imágenes del producto de su embarazo.La información que se conoce de las autoridades del Seguro Social es que la adulta mayor ya fue citada para que acuda al hospital de la Zona Tres para que sea revisada por el personal médico, puesto que no se tiene registrado en su expediente el embarazo.El director del, Rodolfo Osuna Flores, dijo que los servicios de primer nivel, que comprenden consultorios médicos en la periferia, no la tienen registrada como paciente, por lo que es necesario buscarla.Subrayó que en su opinión no es real que la mujer de 71 años de edad pueda estar embarazada, por lo que es necesario que ella asista alguna institución del sector salud para que sea valorada por un especialista.Los únicos datos que se tienen de ella, precisó, son los que fueron divulgados en un medio de comunicación, sin dar mayores detalles de que ginecólogo la atiende y en que institución ya la valoraron medicamento para certificar que estado de gravidez, comentó.