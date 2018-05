Las visiones que tienen el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y el Mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la migración son semejantes,



"Efectivamente, si mejoramos nuestras leyes, si mejoramos nuestros trámites, podemos darles una mejor atención y un mejor servicio", respondió Meade, según el análisis de la Ibero.



"Pero aquí hay un tema adicional. Mucha de esa migración tiene implícita también delincuencia organizada, mucha de esa migración implica lavado de dinero, implica trata, implica abusos, implica vulnerar también nuestra propia seguridad".



"Este mensaje va peligrosamente en la línea de las declaraciones hechas por Trump desde que era candidato y a lo largo de su mandato respecto de las personas que llegan a Estados Unidos provenientes de México", planteó.



"En efecto, ya sea por confusión, falta de claridad de conceptos o por cualquier otra razón, la respuesta de Meade a la pregunta formulada criminaliza a las personas refugiadas que llegan a México porque su vida, seguridad o integridad se encuentra en peligro".



Sobre las respuestas de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, el análisis considera que sus respuestas denotan un conocimiento muy superficial del sistema de asilo o de la crisis en la que se encuentra.



"Dicho eso, se exhorta a los candidatos a la Presidencia a pronunciarse concretamente sobre la situación del sistema de asilo en México y los compromisos que asumirán para mejorar las condiciones en las que éste funciona, con el fin de proteger a las y los refugiados que ingresan a nuestro País", expuso.



"Se les exhorta a reconocer que las personas migrantes no sólo son las mexicanas que van hacia el norte, sino también muchas otras personas que llegan a México porque permanecer en sus países de origen (Guatemala, Honduras, Venezuela y muchos otros) significaría la muerte".

consideró el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH-Ibero). Luego del debate de anoche , realizado en Tijuana, Baja California, el PDH-Ibero difundió un análisis titulado "Personas refugiadas, grandes ausentes en segundo debate presidencial".En ese documento,sobre la posibilidad de agilizar el sistema de asilo para que México reciba más migrantes centroamericanos.Para Sánchez Nájera, el comentario de Meade no sólo no abordó la problemática de las personas refugiadas en México, sino que es inquietante.Explicó, por ejemplo, que es previsible que sigan aumentando las solicitudes de asilo que reciba la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) luego de que Estados Unidos canceló el "Estatus de Protección Temporal" para salvadoreños y no renovara esa figura para hondureños.