Una tenía como imagen principal una fotografía de Antonio Meade con Rosario Robles, acompañada de un titular que sugiere actos de corrupción. La otra mostraba una fotografía de Andrés Manuel López Obrador con la cabeza: "Los ricos de López Obrador".

Durante el segundo debate entre los candidatos a la presidencia,

En la portada de Proceso también señalaban a Ricardo Anaya

Pero esta segunda portada estaba editada para no mostrar la información del cintillo superior donde,Anaya, candidato de la coalición Por México al frente enseñó las portadas segundos después de que López Obrador, aspirante de la coalición "Juntos haremos historia", mostró una edición de Proceso con una foto de Anaya y su esposa, con el siguiente encabezado: "Los turbios ingresos de Anaya".

Otra portada que mostró el candidato de 'Por México al Frente'



"Ricky Riquín… Canallín, no tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido a tu familia en Atlanta… a ver si me da tiempo de mostrarles la casa, donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncian por corrupción", expresó Obrador.



En su siguiente turno en el debate, López Obrador decidió ahondar en el tema. Mostró la edición de Proceso con la imagen del matrimonio Anaya y dijo: "Hoy en la revista Proceso… para esto la utilizo (su réplica) Es un corrupto este seño… engaña tontos, yo creo que ya se le acabó su teatrito".



"Respondió que no sabía de qué le hablaba, que no polemizaba con medios de comunicación y que sólo hizo énfasis en cada candidato hablara de las portadas que le aludieran", explicó.

Segundo antes ambos habían tenido un fuerte intercambio de señalamientos. Anaya reclamó a AMLO que uno de sus hijos hubiera estudiado en España. "¿Pues no que muy nacionalista?", le dijo a su adversario.Mientras López Obrador decía lo anterior,Sacó las dos portadas de la revista y las mostró a las cámaras aunque, debido a que no tenía en ese momento el uso de la palabra, no pudo decir nada.Una de las moderadoras del debate le recordó que no tenía más réplicas y el intercambio continuó.Este lunes cerca del mediodía, Santiago Igartúa, reportero de Proceso,