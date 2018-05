Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El incidente ocurrió el miércoles y fue grabado por una de las mujeres, de nombre Ana Suda, quien relató al diario que ella y su amiga, Mimí Hernández, estaban haciendo compras en la tienda y cuando hacían fila para pagar fueron abordabas por el agente quien les pidió su identificación.En el video se escucha al agente decirle que el motivo por el que le solicitó su identificación es que hablaba español:Sura le pregunta si les está aplicando un perfil racial y el agente responde que no.Montana es un estado que se encuentra en el noroeste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá.Ana Suda, de 37 años, nació en El Paso, mientras que Mimí Hernández nació en California. Ambas son de ascendencia mexicana y bilingües.Suda dijo que, pese a que mostraron sus identificaciones, el agente las mantuvo detenidas durante 40 minutos en el estacionamiento y fue un momento humillante,Agregó que posteriormente enseñó el video a su familia y su hija de siete años le preguntó si ya no podrán volver a hablar en español en público. "Yo le dije: 'No, debes estar orgullosa. Eres inteligente. Hablas dos idiomas'". Ahora, Suda planea demandar a la patrulla fronteriza, que no hizo comentarios sobre el incidente.Para ver el video da click aquí.