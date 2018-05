En la mira de la Policía, sobrino de Meghan Markle por portar arma

al tratar de entrar con una navaja a un club nocturno en Londres horas después de la boda real

que trajo la navaja desde Estados Unidos porque el presidente Donald Trump había advertido que Londres no era un lugar seguro.

El sobrino de Meghan Markle recibió una advertencia de la Policía, reportó el diario The Sun el lunes.El tabloide dijo que Tyler Dooley, de 25 años, sobrino de la flamante duquesa de Sussex, admitió portar la navaja en el club nocturno Bacchus en el suburbio de Kingston, a las afueras de Londres, la madrugada del domingo.The Sun reportó, citando una fuente anónima, que Dooley dijo al personal del clubTrump dijo este mes que el incremento de los crímenes con cuchillos había dejado algunos hospitales de Londres como una “zona de guerra”.La Policía confirmó el lunes que un club en Kingston llamó a agentes luego que un hombre de unos 20 años “declaró abiertamente que tenía una navaja y trató de entrar al club". La Policía Metropolitana dijo que los oficiales hablaron con el hombre yNinguno de los dos fue arrestado. La Policía británica no suele identificar a sospechosos que no han sido acusados.Doyle, quien produce cannabis legal en Oregon,el sábado con el príncipe Enrique después de que su padre no pudiera estar presente por problemas de salud.