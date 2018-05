Hombre embistió restaurante; tenía problemas psiquiátricos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El reverendo Austin Rammell de la iglesia Venture Church en Dallas, Carolina del Norte, dijo el lunes que RAñadió que Self era “un ícono” de la comunidad pero que empezó a sufrir de problemas psiquiátricos. Reveló que Self trató de buscar tratamiento e incluso le pidió a su hijo que le quitara sus armas.En el suceso del domingo murieron la hija de Self, de 26 años, y su nuera, y además resultaron heridos su esposa, su hijo y su nieta.