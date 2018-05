Sin alimentos ni bebidas, es como usuarios de Aeroméxico tuvieron que soportar las consecuencias de las lluvias, por extensas horas mientras sus vuelos eran desviados sin previo aviso.

Y el pedo es, ya no traigo pañales, comida ni abastecimiento para el bebé @Aeromexico no nos dejan bajar del avión y ultimadamente chinguen a su madre pic.twitter.com/tTgYuMrpO0

Incluso hubo personas que necesitaron servicios de salud pero no fueron atendidos por nadie.

Debido a las fuertes lluvias, según explicó después de muchas horas de indignación por parte de sus usuarios, Aeroméxico. Algunos vuelos presentaron retrasos por las lluvias, y otros más siguen afectados esta mañana de lunes, 21 de mayo.

Y porque @aeromexico no puede dejar de hacer el ridiculo, después de que nos tuvieron en un vuelo miami-mexico por 11 horas arriba del avión, ahora el vuelo Mexico Guadalajara de las 6 am que jos dieron va 1 hora tarde! Ósea ya vamos a llegar 10 horas tarde a nuestro destino

Desde el domingo por la tarde, las personas anunciaban que sus vuelos habían sido cambiados, o aterrizados para esperar sin previo aviso, y lo peor, sin explicación congruente mínima.

Lo peor llegó cuando algunos vuelos que aterrizaron no permitieron a nadie salir a las salas de espera, pues se encontraban llenas, así que los hicieron permanecer dentro del avión.

@Profeco a mi 10 min. de retraso me costaron $10,000.00 porque según @Aeromexico 50 min. No son suficientes para poner mis maletas en el avión. Mientras tanto pueden ver que según su propia pantalla, apenas se está cargando el equipaje, cuando el avión debería estar despegando. pic.twitter.com/OHSvPyzKw3

Este hecho causó todo tipo de reacciones; por su parte los usuarios dentro del avión estaban sin saber el motivo de estar ‘detenidos’ para salir, además; por medio de las redes sociales algunos clientes grabaron los hechos y reportaron que no tenían acceso a comida ni agua durante horas.

El motivo no fue mejor, pues en las salas de espera se vivían momentos de tensión por usuarios que, por el contrario, estaban a la espera de su vuelo pero que tenían horas de retraso sin ser avisados ni atendidos por la aerolínea.

vuelo 413 @Aeromexico miami-df desviado a queretaro, horas y horas de retraso y los pasajeros SECUESTRADOS porq no hay nadie en migracion y pilotos y sobrecargos “ya acabaron su jornada” q aplica? No puede ser que no resuelvan y no den explicacion @AeromexicoAlias @AeromexicoInfo