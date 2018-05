A punto de caer poste de Telmex en San Jerónimo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la comunidad San Jerónimo, en Purísima del Rincón, temen que un poste a punto de colapsar ocasione un accidente.Denunciaron que desde hace al menos dos semanas, uno de los postes del cableado telefónico de Teléfonos de México (TELMEX), ubicado por la calle número 3 está en malas condiciones.Los lugareños afirmaron que ya han acudido a las oficinas de la empresa, pero no han recibido ninguna respuesta.“Pues ya fueron y les dijeron que pues lo vinieran a arreglar, porque podía caerle a alguien de repente, pero pues no nos hicieron caso, ahí sigue”, dijo Toño.A algunos les preocupa lo que puede causar si los cables se revientan; temen que falle la comunicación del lugar.“Pues los vecinos ya mejor lo esquivamos y andamos con cuidado, pero donde se caiga y reviente los cables, no quedamos sin teléfono”, señaló Bertha.Como medida de prevención, los lugareños optaron por sujetarlo a una de las bardas cercanas y colocar un soporte, sin embargo, están conscientes de que esto no va a durar mucho tiempo.“Pues ya no sabíamos como arreglarlo y pues lo amarramos con un lazo, y le pusimos una tabla para que lo detuviera, pero eso no va a aguantar”, dijo Oscar, uno de los vecinos.