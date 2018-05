Desemboca el drenaje en río de los Remedios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia Predio Río Santiago en San Francisco del Rincón denunciaron la incorporación de tubería con el paso de desechos fecales en el río de los Remedios, lo que provocó olores desagradables además de la contaminación del agua.Los habitantes reportaron que el mal olor inició hace aproximadamente 2 semanas, sin embargo, no se habían percatado de la razón por la que se generaba.“Nos dimos a la tarea de recorrer los alrededores del río para saber de dónde venía ese olor y nos encontramos con la sorpresa de que colocaron tubos grandes por debajo de la tierra que se conectan al río y que están sacando desechos fecales; por eso huele a puro drenaje y nos está afectando a todos”, señaló Armando.Dijeron que la situación se complica en la tarde, ya que por el calor el olor se hace más fuerte, problema que nunca habían padecido en la zona.“Se supone que el río está clausurado, entonces no tiene paso de agua y ahora ya vemos que tiene, pero de drenaje, agua sucia; lo que temprano cuando salen los niños de la escuela ya huele muy mal, pero en las tardes es cuando es insoportable, se penetra hasta dentro de nuestras casas”, indicó doña Gabriela.La Dirección de Obra Pública informó que el problema fue porque la tubería de drenaje de la zona se colapsó por el desgajamiento de una capa de arena.Pues las lluvias de los últimos días han generado que la tierra se llegue a reblandecer demasiado y por el trabajo que se ha estado llevando a cabo precisamente para colocar los colectores pluviales también 2 postes de energía eléctrica corrían el riesgo de caer.Hecho que generó el no poder trabajar en la zona ni dar solución rápida al problema de la tubería de drenaje, ya que se tuvo que esperar a que se colocaran nuevos postes de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y así evitar un riesgo mayor.Siendo que desde el viernes pasado el problema de la descarga sanitaria quedó solucionado, pues ya se colocó material nuevo que parará las descargas de agua negra al río de los Remedios y los postes de energía eléctrica fueron ubicados de manera segura.