Peligro por falta de tapa en registro

Ciudadanos de San Francisco del Rincón reportaron su molestia ante la falta de tapa de un registro ubicado en la calle Venustiano Carranza, a la altura del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de Servicios (CBTis) 139.La situación ha aquejado sobre todo a los vecinos, padres de familia y mismos estudiantes, quienes piden que las autoridades correspondientes lo rehabiliten.Pues señalaron tiene al menos 3 meses sin tapa, lo que podría causar un severo accidente, ya que mide alrededor de medio metro.“Tiene muchísimo tiempo así y es peligroso porque está afuera del bachillerato y pasan muchos estudiantes por aquí”, señaló doña Diana.Además, los estudiantes mencionaron que la situación puede resultar en algún peligro para ellos, pues aunque ya tienen el conocimiento de que se encuentra sin tapar, no evita que puedan llegar a lesionarse por no verlo a tiempo.“Este hoyo ya tiene mucho tiempo así y siempre está lleno de basura, pero la verdad es que sí se me hace que está peligroso”, mencionó Daniela, una estudiante.Autoridades señalaron que el registro corresponde al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAF) del municipio, del cual no se tenía el reporte para atender la situación.Aclararon que ya instalaron la tapa, por lo que pidieron a la ciudadanía reportar cualquier falta de las mismas, pues ya se han dado diversos casos de robos de tapas de los registros en toda la ciudad.El reporte se puede hacer directamente en las instalaciones de SAPAF o bien puede llamar al número de Presidencia Municipal 7 44 78 00, en donde se les dará atención y solución al problema.