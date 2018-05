Ambiente exótico en Tailandia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es exótica y de frondosa vegetación.Sus playas y monumentos son tan atractivos que no importan las horas de vuelo para ir a verlos con nuestros propios ojos.A pesar de ser conocido como un país siempre sonriente, la tranquilidad y solemnidad de sus templos transmiten serenidad.Phra Nga Bay es una de las playas más deseadas por su escenario: un monolito que emerge del mar, cerca de tierra; por su fama tras haber sido locación de una cinta de James Bond. Es uno de los sitios más visitados del país, pero hay una touroperadora que te lleva por la mañana, para apreciar el lugar cuando aún no llegan los turistas. Comienza a las 4, para ver el amanecer. También se exploran cuevas en un bote tradicional.phuketletsgo.comEl Gran Buda se ha convertido en un símbolo de la isla de Phuket, aunque su construcción es muy reciente. Sobre la cima de una colina, tiene una perspectiva inmejorable. Mide 45 metros de altura. Está cubierto de mármol blanco para resplandecer con la luz. También es un importante sitio de meditación.. Hyatt Regency Phuket. Posee una de las albercas más espectaculares de la zona: es de borde infinito y regala una vista panorámica hacia el mar de Andamán. A orillas de la piscina se lleva a cabo un brunch dominical con música en vivo, buffet y barra libre de bebidas. Si prefieres relajarte en la arena, hay shuttles diarios a la playa más cercana.Todas sus habitaciones tienen balcón o terraza propia. En algunas suites, el espacio incluye alberca o jacuzzi.phuket.regency.hyatt.com. La ciudad se encuentra aproximadamente a 50 minutos del Wildlife Friends Fundations Thailand. Es un centro de rescate y protección para especies amenazadas por la industria del turismo, como elefantes, osos y macacos. Ahí se organizan experiencias de un día para acercarte a la labor de los voluntarios y participar en el cuidado de los animales rehabilitados, en un entorno lo más parecido posible a su hábitat natural.www.wfft.orgAdemás de tomarte la foto junto al edificio de la Estación de Tren de Hua Hin (construida en el siglo XIX), no dejes de ir a los mercados. El bazar nocturno se instala en el centro de la ciudad para ofrecer ropa, accesorios, souvenirs y platillos típicos de mariscos.Hyatt Regency Hua Hin. Es un resort rodeado por la naturaleza. Tu habitación puede tener vista a la playa o a un jardín tropical. Se recomienda para familias, por sus cuatro albercas interconectadas y un tobogán de siete metros de altura. Se instaló un club para niños y hay noches de cine bajo las estrellas. Los adultos pueden tomar clases de cocina tailandés y de masajes.huahin.regency.hyatt.comUn guía de turistas que ha escrito libros de viaje y armado itinerarios para la actriz Brooke Shields, creó un recorrido por los lugares que los visitantes normalmente no prestan atención. Casi todo el paseo se realiza a bordo de un bote tradicional, que te lleva a un templo donde te enseñan sobre budismo y al mercado flotante más grande de la ciudad.También te conduce por el santuario de Wat Pho después de la hora de cierre. Aunque en ese momento ya no se puede visitar al famoso Buda Reclinado, sí puedes explorar el templo de manera exclusiva. El recorrido se reserva a través de la plataforma de Airbnb.El Wat Phra Kaew o Gran Palacio fue la residencia del rey. Tiene estupas doradas, oficinas de estado y un templo que alberga al Buda Esmeralda, la imagen más sagrada de Tailandia. El complejo es sede de ceremonias reales.En Grand Hyatt Erawan Bangkok. Se especializa en el bienestar a través de su spa. Su carta incluye retiros fitness, masajes tradicionales tailandeses y tratamientos antiedad con oxígeno presurizado. Cuenta con nueve restaurantes. Destacan las especialidades nacionales, cortes y un wine bar. Cada mes se organizan degustaciones y cenas maridaje con vino.bangkok.grand.hyatt.com