Elegancia con nombre de hotel

Ambos edificios cuentan con un diseño interior similar. Su decoración es de tipo contemporáneo, realizada en tonos crema suaves para brindar un ambiente de elegancia y calidez.



Las demás suites también ofrecen muchos atractivos: algunas cuentan con balcones amueblados o acceso privado. Por su nivel de confort, todas son ideales para quedarse por largas temporadas.

, un hotel del renombrado grupo Four Seasons. Combina riqueza histórica con gran glamour y se encuentra en el corazón de Beverly Hills, California,El Beverly Wilshire, Beverly Hills cuenta con, repartidas dentro de. El primero de ellos se conoce como Wilshire Wing y es de 10 pisos. Ofrece vistas de la elegante esquina de Wilshire Boulevard y Rodeo Drive. Por su parte, el Beverly Wing, de 14 pisos, cuenta con vistas de la refinada área residencial de Beverly Hills, con todo y su exuberante vegetación. Ambos edificios están interconectados por un hermoso espacio para recibir automóviles, que cuenta con un camino empedrado con bellísimas piedras italianas, una puerta majestuosa inspirada en el Palacio de Buckingham y lámparas traídas de Edimburgo.En cuanto a los espacios específicos para hospedarse, vale la pena descubrir el Penthouse Suite, la suite más espaciosa de todo Los Ángeles, que es de 465 metros cuadrados.El Beverly Wilshire, Beverly Hills también toma en cuenta necesidades específicas que los huéspedes pudieran tener. Usted puede solicitar habitaciones apropiadas para quienes utilizan sillas de ruedas o dificultades auditivas. Adicionalmente, aquí las familias son bienvenidas, de modo tal que puede usted pedir servicios o amenidades especiales para niños.Los detalles arquitectónicos y de interiorismo que reflejan refinamiento y buen gusto también están presentes en el galardonado restaurante CUT by Wolfgang Puck, que se encuentra en el hotel. Se inauguró en 2006, y corrió a cargo del afamado arquitecto Richard Meier.El spa, de más de 745 metros cuadrados de superficie, posee nueve cómodos cuartos para recibir tratamientos, siete de los cuales están equipados con regadera.El Beverly Wilshire, Beverly Hills ha estado presente en incontables películas como “Pretty Woman” y “Sex and the City: The Movie”. Elvis Presley, Warren Beatty y Steve McQueen son algunas de las celebridades que llegaron a vivir en el hotel.