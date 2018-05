Promete Sheffield combatir corrupción e inseguridad

“La corrupción va de la mano con la inseguridad”, resaltó el candidato de Morena, al señalar que combatirá ambos temas, a los habitantes de Uriangato y Yuriria donde realizó su gira en el sur del Estado.



“No hay un sólo día que en Guanajuato no haya ejecutados, por eso somos el primer lugar en la República Mexicana en homicidios dolosos”, manifestó el candidato de Morena.



“Ellos (Zamarripa y Cabeza de vaca) no llegaron ahí por elección popular, el Gobernador los puso, aquí el único que es responsable es él, como Gobernador”, asentó Ricardo.



“El policía prefiere morir de un balazo que de una hernia”, declaró el candidato de Morena.

Lael Estado de, aseguró el candidato por Morena a la gubernatura, Ricardo Sheffield.Los millones de litros de combustible que se roban en Guanajuato y otros Estados que hay alrededor, que se roban en pipas; es imposible que se haga sin contubernio de autoridades de Pemex y de autoridades del Gobierno del Estado, aseguró Sheffield.El mandatario estatal se la ha pasado culpando al gobierno federal de no haber una buena coordinación para combatir el delito del huachicol al señalar que es de orden federal.“Se la pasaba limpiándose las manos como Pilatos, el gobernador Miguel Márquez, echándole la culpa de que no había leyes. Pues ‘las quiere a modo’, lo que está obligado es cumplir con las que hay”, dijo el aspirante a la Gubernatura.Añadió que aquí no se trata de estar buscando pretextos sino de cumplir con la obligación básica de cualquier gobierno, dar seguridad a los ciudadanos.Sheffield indicó que el programa Escudo contrató a la tecnología para combatir a la delincuencia con una sola empresa por seis años; por ello propone un C5i, donde renueve su tecnología cada seis meses y licitada de manera internacional con la participación de por lo menos 12 empresas, para de esa forma combatir a la delincuencia.Destacó que hará que los policías de todas las corporaciones del Estado tengan las mismas prestaciones, que estén dotados de uniformes, equipo táctico, chalecos antibalas de menos de cinco kilos y no con todo ese equipo que les quieren poner ahora donde cargan unos 20 kilos.