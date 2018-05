A un año del atentado en su concierto, Ariana Grande envía mensaje a sus fans

“Los amo con todo lo que soy y les envío toda la luz y la calidez que les puedo ofrecer en esta jornada difícil”, escribió en un tuit que incluía una abeja, el símbolo cívico de Manchester.

envió un mensaje de esperanza a sus fans el martes al cumplirse el primer aniversario del ataque en la Manchester Arena en el que murieron 22 personas.La estrella pop dijo a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que estabase inmoló con una bomba cuando los fans salían de un concierto de Grande el 22 de mayo de 2017. Además de los muertos, unas 800 personas sufrieron “heridas físicas y psicológicas profundas”, según la policía de esta ciudad del noroeste de Inglaterra.Vecinos decolocaron ramos de flores en la Plaza de St. Ann o sujetaron notas manuscritas a los arces japoneses que fueron plantados para crear un camino de “Árboles de Esperanza” a través de la ciudad. Una nota citó el sermón del obispo episcopal estadounidense Michael Curry durante la boda real del sábado: “Como dijo un obispo inteligente ‘hay poder en el amor’”.El alcalde Andy Burnham dijo que era un día paraMiles de personas se detuvieron frente a laa las 2:30 de la tarde para un minuto de silencio que fue observado en todo el país, incluso en el Parlamento, donde los legisladores hicieron una pausa en sus debates y permanecieron inmóviles.El príncipe Guillermo y la primera ministra Theresa May se reunieron con sobrevivientes y rescatistas que respondieron al ataque para un oficio conmemorativo en la Catedral de Manchester.Un coro interpretóy líderes cristianos, judíos, hindús, sij, musulmanes y humanistas se dirigieron a la congregación.En el altar había 22 velas encendidas, hechas con la cera de las miles de velas dejadas en la Plaza de St. Ann en los días que siguieron al ataque.Guillermo leyó un pasaje de la Epístola a los Corintios de la Biblia, terminando con: " Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor".Robby Potter, quien fue impactado por metralla mientras esperaba para recoger a su hija del concierto, dijo que sintió que debía asistir al servicio "para apoyar a las familias que han perdido gente"."Nosotros tuvimos mucha suerte, sabemos lo afortunados que somos", dijo a Sky News. "Se trata de mantenerse firme. El país se mantuvo firme, en especial Manchester."Más tarde, miles de personas — incluyendo un coro de sobrevivientes — se reunirán para un concierto en la Plaza de St. Ann. El evento incluirá interpretaciones de "One Last Time" de Grande y "Look Back In Anger" de Oasis, que se convirtió en un himno no oficial de Manchester tras el atentado.