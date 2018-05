Fran Sol confirma acercamientos con Cruz Azul

#CruzAzul



En entrevista para @marca , el delantero español Fran Sol, jugador del futbol de Holanda, reconoció que ya hay oferta de @Cruz_Azul_FC :



"Es bastante grande el interés, quiero reflexionar sobre ello y tomar una desiciones al volver de vacaciones". pic.twitter.com/1zDqsP10wL — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) 22 de mayo de 2018

Los refuerzos de Cruz Azul no paran y ahora estarían en búsqueda del mediocampista español Fran Sol, quien reconoció que ha habido acercamientos con La Máquina.“Hay un interés grande de Cruz Azul y me lo han hecho saber dirigentes de allá”, señaló en entrevista a Marca Claro. Artículo América no es prioridad para Luuk de Jong Universal Deportes En declaraciones a la prensa holandesa, De Jong ha manifestado su interés por jugar en la Premier de Inglaterra La oferta de los cementeros sería mucho mejor que la de otros clubes, interesados en el actual jugador del Willien II de la Eredivisie de Holanda.“La oferta económica de Cruz Azul es mayor, pero al día de hoy, como futbolista, tengo para jugar de 10 a 15 años, mientras que para ganar dinero tengo otros 15 o 20 años más.Mi mentalidad me hace moverme más por aspectos deportivos que por económicos", añade. El canterano del Real Madrid analizará bien las ofertas después de sus vacaciones."Prefiero tomarme ahora unos días de descanso, mañana me voy de vacaciones y allí reflexionaré sobre mi futuro. Cuando vuelva tomaré una decisión", apunta.