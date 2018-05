Limitan compras a Chivas

2018-05-22 18:03:03 | EL UNIVERSAL

Guadalajara no podrá fichar hasta liquidar adeudo; Xolos y Veracruz , igual.

El Universal



El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, aseguró que —mientras no liquide la deuda que tiene con su plantilla por el doblete obtenido (Liga MX y Copa en 2017)— el Guadalajara no podrá adquirir refuerzos para el Apertura 2018.

Pero Chivas no es el único que está impedido para poder dar de alta a jugadores, mientras no se ponga al corriente con los adeudos.

Hay dos equipos más de la Liga MX: Veracruz y Xolos, mientras que en la división de ascenso están Venados, Dorados y Atlante.

Bonilla fue muy puntual en el caso de los tapatíos, porque pese a que ya hay un arreglo, en el cual, la Asociación Mexicana de Futbolistas intervino y la Comisión de Controversias dio el fallo a favor de la plantilla, poniendo fechas de pago, si la dirigencia quiere anunciar altas, debe pagar cuanto antes.

“En el caso específico de Guadalajara, hay un adeudo registrado en Controversias y —mientras no lo cubra— sólo podrán hacer transferencias a otros clubes, pero ellos no podrán adquirir a nadie.

El periodo de transferencias no es de sólo un día. Este lunes se abre el sistema y el último día para hacerlas es en la semana del Régimen de Transferencias”, dijo.

“Consolidación Financiera” cambia sede de pretemporada.

Los problemas de las Chivas no terminan ahí. Diferente a otras pretemporadas, la que se viene para el club será más austera y cambiará de sede.

Desde que llegó Matías Almeyda al timón, Cancún, Quintana Roo, era el lugar preferido para trabajar en el fondo físico que se necesita para tener un semestre lleno de actividad, pero esta vez, el Rebaño Sagrado estará trabajando en Acapulco, con lo cual bajarán costos en varios aspectos y estarán del 17 al 29 de junio, haciendo trabajo físico con balón.

El equipo regresa a la actividad el 10 de junio, para realizarse pruebas médicas de rigor. Pizarro esperará lo más posible. El volante rojiblanco Rodolfo Pizarro, quien tiene una oferta concreta del Monterrey y una de Europa, no ha elegido todavía su destino final.

Incluso, el jugador estaría haciendo la pretemporada con el Guadalajara. La dirigencia le ha mencionado que tiene hasta el 30 de junio para decidir a dónde ir. Económicamente, la del norte es una excelente propuesta; la de Europa no es alta en lo económico.