Al PRI ya no le da para presentarse ante la sociedad, dice Isidro Pedraza

Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) no le da para presentarse ante la sociedad y por eso han procurado esconder, “en lo más recóndito de las partes de su propaganda” el logotipo.

Así lo afirmó el senador de Hidalgo por el PRD Isidro Pedraza Chávez, al notar que en publicidad de los candidatos a diputados federales y locales de la coalición Todos por México no se vislumbra el logotipo del PRI.

“Creen que solamente por señalar el nombre de un personaje o presentarse como candidatos ciudadanos eso es lo que les va a dar la posibilidad de tener éxito y presencia ante la sociedad de Hidalgo”, expresó.

La publicidad de los candidatos de dicha alianza, fraguada entre el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, en ocasiones tiene solo el emblema de los tres triángulos que identifican al candidato a la presidencia de México José Antonio Meade.

HAY RECHAZO HACIA LOS CANDIDATOS EN HUEJUTLA, IXMIQUILPAN Y PACHUCA

Pedraza Chávez señaló que en las campañas a diputados federales han notado rechazo social, principalmente, a los abanderados de la coalición Todos por México Sayonara Vargas, por Huejutla; Héctor Pedraza, por Ixmiquilpan, y Citlali Jaramillo, por Pachuca.

“Sabemos que no están recibiendo el respaldo que requieren, la gente está molesta y los están rechazando. En Huejutla, hay un absoluto rechazo a la candidata que se hace pasar por indígena sin serlo; también al abanderado de Ixmiquilpan que es alguien que la gente ya no acepta. Finalmente, en Pachuca su candidata no es aceptada por los propios priistas”, expresó.