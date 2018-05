Movimiento Ciudadano libera presupuesto; candidatos casi no gastan

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El partido Movimiento Ciudadano sí entrega presupuesto a sus candidatos a diputados locales para realizar proselitismo en el estado; sin embargo, se prioriza a quienes hacen un mejor trabajo en campañas.Así lo informó Sonia Norma García Bello, representante del partido naranja ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo, luego que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE se detallarán mínimos ingresos y egresos de sus 18 candidatos a diputados locales.Aunque no se ha fijado un monto específico a erogar para las campañas “tenemos un estándar en el que a los candidatos que están dando mejores resultados les estamos dando un poco más de recurso”, dijo, al tiempo de descartar que se trate de discriminación.De acuerdo con el presupuesto aprobado por los diputados locales y ejecutado por el IEE, para auspiciar las actividades electorales locales del partido Movimiento Ciudadano, el financiamiento electoral autorizado es de 3 millones 98 mil 158 pesos.Cabe señalar que la semana pasada, al corte del 16 de mayo, en la UTF los 18 candidatos del partido Movimiento Ciudadano sumaron un total de mil 994 pesos que han ingresado y gastado en sus campañas.En los reportes, Félix Hernández Rodríguez, aspirante por Huejutla, es quien más ha reportado gasto con 148.65 pesos.Cabe señalar que esta semana AM intentó consultar nuevamente la información en la UTF del INE, sin embargo, no aparecieron los accesos en el portal de internet.