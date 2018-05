Parquímetros ahuyentan turismo en el centro histórico, aseguran vecinos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos y comerciantes del Centro Histórico de Pachuca acusaron que tras dos años de la colocación de parquímetros tanto las ventas como el turismo han disminuido, especialmente en cuatro zonas del municipio, en las que colocaron mantas de rechazo.Tras el pronunciamiento que vecinos de la iglesia de San Francisco hicieron el pasado 20 de mayo, AM Hidalgo realizó un recorrido para conocer la opinión de los habitantes y locatarios del Centro, quienes acusaron que “mandaron colocar los parquímetros sin previa autorización de los vecinos”.expresó Roberto, quien dijo ser vecino de la calle Miguel Cástulo de Alatriste.Mientras que uno de los vendedores de la zona, quien decidió omitir su nombre, expresó que “a los comerciantes de la zona nos ha mermado la economía, sí es un problema muy grave”.En tanto, Cecilia contó que ella y su madre tienen una misceláneaEl 20 de mayo, previo a la misa dominical, cerca de 60 vecinos colocaron mantas de rechazo en las calles Ignacio Allende, Belisario Domínguez, Mariano Arista y Parque Hidalgo, cuyas consignas señalan: “las calles no se venden, ¡son públicas!”.Martha Verde dijo ser integrante del comité de vecinos que rechaza los parquímetros en el Centro Histórico, en entrevista con AM, indicó que tras la colocación de los aparatos solicitaron audiencia con las autoridades municipales el 28 de septiembre de 2016.No obstante, fue el pasado 17 de mayo de 2018 cuando la presidenta municipal, Yolanda Tellería Beltrán atendió el llamado en el que los vecinos expusieron que las calles de Allende, Arista y Belisario Domínguezexpresó.Martha Verde agregó que las autoridades municipales de Pachuca se comprometieron a entregar la documentación (sin especificar una fecha) en la que se avala que las calles mencionadas por los vecinos sí están contempladas para la colocación de parquímetros., comentó uno de los usuarios de los aparatos.