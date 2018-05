En González Ortega piden obra pública desde hace once años; nadie responde

Durante años, la comunidad de González Ortega, en Santiago de Anaya ha sido olvidada por las administraciones en turno, ya que han buscado la gestión de obras sin que se hayan realizado en la comunidad.

Así lo explicó Roberto Larrieta, vecino de la localidad, quien señaló que desde hace más de once años han solicitado infraestructura para la comunidad a los alcaldes por medio de plebiscitos, no obstante, no se han llevado a cabo.





En entrevista, Larrieta explicó que desde hace un año han acudido a la alcaldía, pero el presidente municipal Jorge Aldana Camargo ha hecho caso omiso a sus solicitudes.

"Llevamos tres meses donde se han clavado la lana, pues en el tema de electrificación los postes están sin cables de luz", comentó.

Explicó que ante la negativa de las autoridades para realizar trabajos de bacheo en la carretera González Ortega-Jahuey, que comunica con la cabecera municipal, los pobladores decidieron iniciar las labores por su cuenta.