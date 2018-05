El Horno 116

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la marcha en Huejutla para exigir justicia y el esclarecimiento del homicidio de la doctora Stephania Rodríguez Islas, hubo voces muy precisas que pidieron al subsecretario de Gobierno de la Huasteca Gerardo Canales Valdez, como portavoz para pedir a los funcionarios de procuración de justicia tratar este asunto como si la fallecida fuera hija de ellos o de plano renunciar.La sociedad en dicha región del estado está dolida por los constantes atropellos y porque el estado de derecho no se respeta en la región.El candidato de Morena a diputado federal por el distrito Tula, Julio César Ángeles Mendoza, ya se estaba equivocando.Dijo que una parte del dinero para pagar los autobuses que llevaron a los estudiantes de la UAEH al mitin de Andrés Manuel López Obrador en Tula, el pasado 9 de mayo, la puso la propia escuela.Sin embargo, enseguida corrigió y señaló que fueron los candidatos los que aportaron para la contratación.Algunas candidatas y candidatos en este proceso electoral tuvieron que dejar la comodidad de sus oficinas para hacer campaña en la calle; sin embargo, muchos aún no se acostumbran.Prueba de ello es que varios piden a su equipo de logística que les sostengan un paraguas para protegerse del calor.La coordinación jurídica del PRI en el distrito 2 con cabecera en Ixmiquilpan hizo un fuerte llamado de atención a Abraham López, quien denunciara un supuesto delito electoral, mismo que se confirmó, era una faena.De acuerdo con el Registro Público de Comercio, de la Secretaría de Economía, el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz es presidente de la sociedad Consultora Técnica y Valuación cuya función es elaborar y certificar todo tipo de dictámenes técnicos, servicios de consultoría y consejería técnica inmobiliaria y elaboración de avalúos para el sector público, federal, estatal y municipal.