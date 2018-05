Acusan mal servicio de cajeros de CFE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Usuarios de los CFEMáticos del servicio de Comisión Federal Electricidad (CFE) han denunciado mal servicio de estos cajeros, pues aseguran que son muy lentos y que hay muy pocos para atender a la gente que llega y que tiene que formarse por varias horas.“El servicio es pésimo y más aún la atención que tienen algunos ejecutivos que para no atenderte te mandan al cajero, es demasiado lento el proceso para pagar por este medio”, refirió el señor Antonio Gutiérrez.Por otra parte, el señor Gerardo Morado, ejecutivo comercial, refirió que normalmente los cajeros se vuelven lentos a inicio de semana debido a que se van saturando de dinero y hasta que no se retira los CFEMáticos vuelven a funcionar con mayor rapidez.Otro de los usuarios de nombre Gabriel Acevedo comentó: “Los cajeros a veces no están en buen estado y no dan el servicio que verdaderamente ofrece la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que el día domingo que hice mi pago tuve que esperar más de dos horas para realizarlo ya que solo tenían funcionando dos de los cuatro cajeros con los que cuenta la sucursal de CFE ubicada en Avenida Guerrero esquina con Torres Landa”, refirió.Otra de las usuarias comentó, quien se identificó como Susana Quiroz añadió: “Los cajeros en ocasiones se bloquean al momento de pasar los dígitos de número de servicio del recibo de pago, es por ello que se requiere una mayor atención por parte del personal que se encuentra dentro de las oficinas y quienes en ocasiones no te quieren atender y solo te mandan al cajero”.Los usuarios dijeron que los fines de semana tienen que hacer filas de hasta más de dos horas para poder pagar sus recibos de luz a través de los cajeros y al llegar se percatan de que únicamente está dando servicio dos de los cuatro que se encuentran en esta sucursal.