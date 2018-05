Blindan 6 programas sociales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fueron 6 programas sociales los que la administración municipal registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de que éste órgano se encargue de la fiscalización y eviten delitos electorales, señaló el alcalde Interino, Xavier Alcántara Torres.En días pasados, el candidato del PAN a la Diputación Local por el Distrito XII, Víctor Zanella Huerta, señaló que en la comunidad Cuarta Brigada una ciudadana indicó que el PRI quiere condicionar los apoyos sociales si no votan a su favor.Alcántara Torres comentó que desde el Gobierno Municipal han blindado los programas sociales así como la entrega de becas, pues el municipio no puede detener las acciones en favor de la ciudadanía.“Si estamos haciendo la entrega de apoyos que ya estaban previamente establecidos, pero sin el condicionamiento, nosotros somos neutrales e imparciales, no estamos haciendo alusión a ningún candidato ni estamos promoviendo ningún tipo de tendencia hacia al voto”, dijo.Puntualizó que por ley, no se pueden condicionar los programas federales, estatales y municipales de apoyos sociales, pues está penado, y que en su momento los partidos políticos que se sientan afectados tendrán que hacer lo propio para interponer quejas ante organismos electorales.“El INE tiene los beneficiarios, esto nos da la tranquilidad de que los trabajos en materia de Desarrollo Social se hacen conforme a la ley y conforme a los protocolos”, enfatizó.El Alcalde Interino agregó que hasta el momento, nadie se ha acercado al gobierno municipal a interponer quejas por condicionamiento de programas sociales, y que son los candidatos o partidos políticos quienes deben actuar.