Detienen campaña y ‘olvida’ registrarse

El priísta, Carlos Rodríguez Carmona, impugnó la candidatura de David Muñoz Torres a la diputación local por el Distrito XI en Irapuato y no se presentó para registrarse como precandidato, luego de que el Tribunal Electoral de Guanajuato diera el fallo a favor.Desde el 15 de mayo Muñoz Torres se dio por enterado de la suspensión de la campaña, luego de que integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le comentaran la sentencia del Tribunal.Rodríguez Carmona, desde finales de febrero de este año, anunció la impugnación que pediría, al considerar que el partido en Guanajuato no le dio las mismas oportunidades que a David Muñoz para poder registrarse como precandidato.En entrevista telefónica con, Muñoz Torres, regidor con licencia en el Ayuntamiento, indicó que atendió la suspensión conforme a ley, así como presentó el examen de conocimientos de documentos políticos del partido y siguió todo el trámite para su registro.“Lo único que tenía que hacer era reponer el procedimiento para participar por mi partido (...) fui el viernes (18 de mayo) a hacer mi examen, llegué a las 12 pero hice el examen hasta las 2 porque estaban esperando a este señor (Rodríguez Carmona), no llegó y a las 2 empecé a hacer el examen, terminé como 4:15 y me dijeron que el sábado me daban el resultado”, indicó.Muñoz Torres recibió la notificación de que aprobó el examen el 19 de mayo, para después presentar el resto del procedimiento, ante la Comisión de Procedimientos Internos donde recibieron la documentación, quedando registrado como precandidato, sin registrarse ningún interesado a parte de él.Este 21 de mayo, el regidor con licencia firmó su carta de aceptación de cargo a la candidatura para el Distrito XI, la cual fue refrendada la noche de este martes, esperando iniciar hoy su campaña.Muñoz Torres agregó que no hay riesgo de perder nuevamente la candidatura, pues Rodríguez Carmona no se presentó a hacer examen de conocimientos y tampoco a registrarse como precandidato.“Mucha gente me esperaba en una agenda que ya estaba anunciada, pero sirvió porque donde no me conocían ya me conocen con este tema, mi nombre sonó a nivel estatal, también crecieron mis redes sociales en un incremento del 70%”, finalizó.