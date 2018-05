Señalan retrasos en trámites de IP

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta 8 meses se puede llevar el trámite de permisos para el sector empresarial de Irapuato, señalaron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCEI), aunque el Gobierno Municipal se comprometió a reducir tiempos con la digitalización de trámites.Esta situación se dio a conocer por parte de los empresarios durante una reunión que sostuvieron con candidatos a diferentes cargos de Gobierno, siendo parte de las problemáticas que presentaron a los políticos, para que las incluyan en sus planes de trabajo.María Guadalupe Hernández Balderas, directora del Consejo irapuatense, señaló que esta problemática se da en el municipio para cualquier trámite, aunque los tiempos dependen también de cada uno de los permisos que se busca conseguir, afirmando que esta espera no se ha reducido, con reportes de estas situaciones por parte de las Cámaras Empresariales que conglomera el CCEI.Otra de las peticiones que realizaron los empresarios a los candidatos, fue la creación de un Consejo Ciudadano para la dirección de Desarrollo Económico, que ayude a incentivar la actividad de esta dependencia, pues señalaron, sólo se dedica a dirigir lo que ‘llega’ al municipio.“En nuestra dirección de Desarrollo Económico no hay objetivos planteados de estrategia para trabajar, estamos haciendo alusiones de logros que realmente la ciudad trajo por el mismo dinamismo, por cuestiones como las nuevas empresas que trajo el Estado, mucho empleo, la inversión de hoteles, pero no se hizo un estudio para este desarrollo”, consignó Ignacio Gómez Bénitez, empresario y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Irapuato (AJEI).En la reunión también se hizo énfasis en la importancia de que se promueva la responsabilidad social en las empresas, pues, de las mil 900 empresa socialmente responsables a nivel nacional, sólo 40 son de Guanajuato, detalló Hernández Balderas.