Con motivo de la ola de robos que se han presentado en la zona, se ha instalado una cabina de vigilancia privada las 24 horas.



“Las autoridades nos dijeron que iban solucionar este problema después de las elecciones, además que esté cerrado perjudica a varios que vivimos ahí”, señaló Sandra Alcalar, vecina de la zona.



Hasta el momento no hay una postura de la Secretaría de Seguridad Pública el respecto para ofrecer una solución al tema de inseguridad que viven en la colonia Cumbres de la Pradera.

Desde el mes de noviembre del año pasado vecinos de Monte Argus y Paseo de los Verdines, en la colonia Cumbres de la Pradera, cerraron con botes y señalamientos que indican la vialidad esta clausurada debido a la inseguridad.El vigilante contratado por los vecinos comenta que por esa calle pasa muchos amantes de lo ajeno con cosas que roban de otros lugares y que este femónemo se da entre las 3 y las 5 de la madrugada.Ante la Dirección General de Desarrollo Urbano se presentó una solicitud por habitantes de la zona en diciembre del año 2017.Esta petición fue negada, luego de análisis en mesa de trabajo transversal con dependencias municipales, por ser la calle Monte Argus una vialidad colectora que comunica a diferentes colonias de la zona y no constituir un circuito, como está requerido en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano, informó el enlace de comunicación social de Desarrollo Urbano.Sin embargo ante la situación de delincuencia que se vive en la zona los vecinos ha decidido no esperar más para tratar de protegerse.Los habitantes de la zona aseguran que por su parte no pararan en los esfuerzospara vivir más tranquilos.