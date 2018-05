Van contra cuatro ex funcionarios

"Hemos hecho observarciones por deficiencias constructivas y cuestiones administrativas tras revisar varios proyectos", dijo Esteban Ramírez Sánchez, Contralor municipal.

La Contraloría Municipal inició en el pasado periodo marzo-abril 10 nuevos procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de cuatro ex funcionarios de la pasada administración de la priísta Bárbara Botello.Se trata del ex tesorero; el ex director general de Desarrollo Institucional,z; el(Secretaría de Seguridad Pública de León); así como elAl ex titular de Desarrollo Institucional se le acusa de haber autorizado un pago de liquidación a un ex policía correspondiente a un monto mayor que el ordenado por el Tribunal.Al ex Director de la Unidad de Proyectos Federales y Estatales de la SSPL se le señala por haber omitido presentar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento los informes mensuales del avance físico-financiero de los recursos del Subsemun2015 (ahora Fortaseg).Y también por haber omitido rendir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe relativo al primer trimestre del formato nivel financiero de los recursos del Subsemun 2015.Y finalmente al ex director de Relaciones Laborales se le acusa de haber solicitado el pago de liquidación laboral sin sujetarse al cálculo ordenado en la sentencia.Ayer en un informe bimestral el contralor municipal, Esteban Ramírez Sánchez, informó que en los pasados dos mesesEn el 45% de éstas hizo observaciones, que en total sumaron 147, de las cuales 126 fueron por deficiencias constructivas y 21 por cuestiones administrativas., explicó el funcionario sobre las deficiencias encontradas en las obras.