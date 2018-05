Abandonan a bebé en Iglesia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una bebé de aproximadamente dos meses de nacimiento, fue abandonada en las puertas de la, de la delegación Benito Juárez.La recién nacidaTenía en su pecho un crucifijo y a un costado, un cuaderno con un mensaje: "Hola, me yamo Janis y no tengo vacunas, ayúdenme por favor (sic)", fue la nota escrita en la libreta.A la parroquia, ubicada en la esquina de Avenida Cuauhtémoc y Callejón Zaragoza acudieronHoras más tarde se dio a conocer que el infante cuenta con buen estado de salud.Janis fue encontrada por una vecina que la escuchó llorar, de inmediato, avisó al párroco y éste a las autoridades.- junto a la bebé, por lo que se cree es la madre. Sin embargo, no la encontraron.Después de la supervisión médica, personal delAntes de trasladarla, realizaron una denuncia ante elEn tanto, la bebé recibió ayuda de los agentes de la corporación policiaca, quienes le llevaron pañales, leche en polvo y estuvieron al pendiente de su salud.