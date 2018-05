Lamenta AMLO inseguridad en Jalisco, pero dice es en todo el País

"Es muy lamentable lo de ayer en Guadalajara. Esto demuestra que hay un problema grave de inseguridad, de violencia, en Jalisco y el País, no es nada más en Jalisco, es todo México, son 70 homicidios diarios.



"Lo que tenemos que concluir es que la estrategia que han seguido para enfrentar el problema de la inseguridad y violencia ha fracaso rotundamente desde Calderón y Peña", mencionó el tabasqueño



lamentó el atentado del narco contra elque desató persecuciones y balaceras en la capital de Jalisco.Cuestionado al respecto, el candidato de Juntos Haremos Historia urgió replantear la estrategia de seguridad iniciada pory continuada porvolvió a arremeter contra Enrique Alfaro, candidato deEn un mitin en esa entidad, que es bastión de, el candidato presidencial morenista afirmó que Alfaro —a quien no llamó por su nombre— aparenta ser opositor cuando en realidad es de la "mafia del poder".El tabasqueño sostuvo que por eso ya no simpatiza con él, pese a que fueron aliados en 2012."Hay otro señor ahí que no me cae bien ya, porque no es distinto, es lo mismo, él ha engañado, trae la máscara de ser Oposición, o de ser independiente.No, no, no, es independiente del pueblo, no de la mafia del poder, a mí no me va a engañar", dijo López Obrador en un acto de campaña en Tlaquepaque.El ex Jefe de Gobierno capitalino pidió a sus simpatizantes votar "parejo" por todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, en especial por Carlos Lomelí, su candidato a la Gubernatura."Yo quiero que se vote por Carlos Lomelí, que es nuestro candidato, ésa es mi recomendación, todos son libres, pero yo sí (se los pido), porque quiero regresar a Tlaquepaque con él como Gobernador electo, voten parejo", pidió.El tres veces candidato presidencial afirmó que MC es un partido "palero" del régimen, y lo acusó de haber aprobado el gasolinazo junto con el PRI y el PAN.