La Secretaría de Salud informa que entre las tres personas heridas de gravedad tras el ataque al ex fiscal, están un bebé de 8 meses y su madre, con quemaduras de más del 90 por ciento en su cuerpo

Me reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño.