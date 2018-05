Avión sufre accidente y se parte a la mitad en Honduras

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un avión privado que viajaba desde, se accidentó el martes al final de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional departiéndose por la mitad, pero la tripulación y los pasajeros fueron rescatados y al parecer se encontraban fuera de peligro, informó la comisión de manejo de emergencias de Honduras.Imágenes y videos publicados en línea muestra a residentes de la zona retirando a las personas del fuselaje de unblanco, mientras que otras personas rociaban la aeronave con extinguidores de manoLos bomberos llegaron al lugar y rociaron espuma sobre la aeronave. De acuerdo a las imágenes, parte del avión quedó sobre una calle.El sitio de internet deindicó que el vuelo salió el martes por la mañana de Austin, Texas, información que confirmó la Agencia de Aviación Civil de Honduras poco después.Los documentos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos mostraron que el avión estaba registrado con la compañía TVPX Aircraft Solutions Inc., con sede en North Salt Lake, Utah. Una persona que se identificó como Mike en TVPX dijo que no tenía información y colgó.La comisión informó a través de Twitter que el personal de emergencia rescató a los pasajeros y a la tripulación. No proporcionó el número de personas que viajaban a bordo, pero indicó que todos estaban vivos.Los bomberos publicaron fotografías del accidente e informaron que nueve personas habían resultado lesionadas, pero el portavoz de la policía militar Mario Rivera dijo que había seis a bordo. La discrepancia no fue aclarada de momento.El presidenteonfirmó en un tuit que los lesionados se encontraban estables.La agencia de aviación dijo en un comunicado que el accidente ocurrió a las 11:15 a.m. y todas las personas a bordo recibieron atención médica. Se suspendieron temporalmente las actividades en el aeropuerto mientras las autoridades se cercioraban que las condiciones eran seguras. El aeropuerto reabrió alrededor de las 15:15.En 2008, un avión de la ex aerolínea TACA se estrelló casi en el mismo lugar. Cinco personas murieron en aquella ocasión.El aeropuerto de Tegucigalpa ha sido durante mucho tiempo uno de los más complicados del hemisferio debido a su ubicación, rodeado de montañas y zonas residenciales. La pista del aeropuerto tiene 2.012 metros (6.600 pies), según la página web de la instalación.Las autoridades pidieron a los conductores evitar el área y dijeron que unas 50.000 personas en los alrededores se quedaron sin luz debido a que el avión derribó varios cables eléctricos.