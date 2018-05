Lo maltrataban sus compañeros y hasta maestros, dicen padre y abogado de autor de masacre en secu

“Algo debió haber pasado recientemente, esta semana pasada”, dijo el padre.



“Probablemente alguien vino a lastimarlo y como era un chico corpulento, no sé qué habría pasado. No sé qué pasó. Sólo puedo decir lo que sospecho, como padre”.



"Para mí, mi hijo no es un criminal sino una víctima”, expresó. "Mi hijo no poseía armas, yo poseía armas”.



“Sí, él fue el que apretó el gatillo, pero él no es esa persona”, declaró el padre. “Es como en las películas cuando algo se mete en el cuerpo de otra persona y le obliga a hacer cosas que no quiere. No es posible que en un solo día un niño cambie tanto”.

