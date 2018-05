Corredor Industrial

León pasó de tener 60 agencias de viaje a 200

otros perdieron la confianza de los consumidores, pues eran páginas que engañaban a la gente con promesas de costos o viajes que al final no eran cumplidos

En cuanto a los destinos preferidos de los leoneses en México, el rey es Puerto Vallarta, seguido de Ixtapa Zihuatanejo y en tercer lugar Cancún, Quintana Roo, seguido de Mazatlán, Manzanillo y Acapulco

Si usted fue una de las 750 personas que perdió su trabajo tras el cierre de Crocs en León, vaya preparándose para asistir hoy a la oferta de más de 600 vacantes que se realizará del 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Poliforum.

La feria del empleo es de acceso libre. Se recibirá y canalizará a los ex trabajadores de Crocs por medio de la Dirección de Economía de León, liderada por Ramón Alfaro Gómez.

Además de la actitud y ganas de encontrar un empleo, lleve su solicitud elaborada y su CURP.

Flexi, Charly, Pirma, KYB, NSK, Cuadra, Cikautxo, VCST, Kromberg & Schubert, Kasai, Brantano, Hope Global y Nestlé Purina

Lobo Solo, Terapie, Morkas y Gisuto fueron parte de las empresas que compartieron su oferta exportable

: cómo vender en Amazon y la logística que permite a los emprendedores, saber cómo enviar productos a los CEDIS de la empresa.

En una década,, actualmente.Durante 2008 tuvieron un “boom” importante, convirtiéndose en una de las primeras opciones para emprender, no obstante hace 5 años tuvieron un gran reto que fue competir con los portales de viajes que surgieron en Internet, de los cuales varios de ellos son líderes del mercado. Sin embargo,, esto ocasionó que el consumidor nuevamente volteará a las agencias de viajes establecidas.Alonso Yerena, director del evento Expo Viaja By Natur León -que realizará su décima edición del 1 al 3 de junio próximo en Poliforum- comenta que el porcentaje de clientes que ha vuelto a las agencias es una gran noticia para este sector, pero debe ser aprovechada a través de capacitaciones y mejoras constantes de los servicios ofrecidos. De lo contrario, siempre existirá la posibilidad de volver a perder clientes.En esta edición habrá 24 agencias, más de un centenar de hoteles de 38 cadenas, 5 líneas aéreas y 8 empresas que ofrecerán cruceros., este último a consecuencia de la inseguridad, ha sido relegado en posiciones.Cuando se trata de viajar al extranjero los destinos preferido son Las Vegas, Orlando y Anaheim.De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que dirige Guillermo Romero Pacheco, 60 empresas de los sectores cuero-calzado, alimentos plástico y servicios darán a conocer su oferta laboral.son algunas empresas que ofrecerán trabajo.Así que ya sabe, si está en busca de trabajo asista a la feria y esperemos que logre ser parte de los contratados.En el primer trimestre del año, el 89% de las exportaciones de calzado llegó únicamente a Estados Unidos, Singapur y Guatemala.De las ventas al extranjero en México el calzado apenas representa el 10%, esto es unos 26 millones de pares.Estos datos nos permiten darnos cuenta del potencial que aún tiene desaprovechado el sector calzado en cuanto a destinos de exportación y el aumento del número de empresas que apuesten por posicionar su producto fuera de México.Tanto la CICEG como la Cofoce realizan misiones comerciales constantemente. La más reciente fue a Centroamérica, realizada del 14 al 18 de mayo, en la que se tuvo encuentros de negocios en Guatemala, El Salvador y Costa Rica.de botas de piel para dama, calzado de piel en construcción opanka, sandalia de dama y calzado terapéutico.Hay que recordar que México cuenta con importantes tratados comerciales. Uno de ellos es el TLC vigente con Centroamérica que permite importantes ventajas en comparativa con países competencia de México en calzado como son Brasil y China.La CICEG, que preside Luis Gerardo González García, continuará haciendo equipo con la Cofoce y ProMéxico para promover e impulsar misiones comerciales al extranjero, por lo que es fundamental que se refuercen las acciones dirigidas a formar nuevas empresas con potencial para exportación.Así que, si es fabricante de calzado y hasta ahora no ha exportado, confíe en su producto y atrévase a pensar en la comercialización más allá de México. Claro con preparación en temas de fabricación, comercialización y de logística, para que su experiencia sea positiva.El líder de las ventas por internet, Amazon, ahora tiene un sitio educativo para emprendedores y startups.En este espacio ofrece herramientas para facilitar la comercialización de productos tanto en México como fuera del País.A través del Centro Educativo de Amazon se ofrecen 45 videos tutoriales, además de guías descargables y textos que buscan facilitar la inmersión al e-commerce, e impulsar marcas de emprendores. También se dirige a los interesados en la venta en línea, una industria que crece a pasos agigantados.Usted puede entrar a amazon.com.mx/educacion y encontrará datos y tendencias de comercio en línea nacionales e internacionales.Hay opciones interesantes