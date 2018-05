FIEBRE DE SÁBADO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como resultado de las giras de viernes por la noche del alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, ya dio la instrucción de hacer todo lo posible para agilizar la atención y reacción de las llamadas al 911.Hay momentos en que las líneas llegan a saturarse y el que llama debe esperar hasta 73 segundos -tiempo máximo- que le contesten, eso pone en riesgo vidas y complica detener responsables de delitos.El Alcalde informó que ya están aprobadas 40 plazas más para el C4 y están en proceso de adquisición 100 cámaras de videovigilancia. Todo eso espera esté funcionando plenamente entre 45 a 60 días.El ataque a una base en la que estaban elementos de Policía Municipal, Tránsito y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (en el que por fortuna no hubo heridos) los tomó a todos por sorpresa. El alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, no ocultó su preocupación por el hecho en el que no pudieron detener a los responsables de los disparos y tampoco hay indicios de las razones que lo motivaron.El Primer Edil platicó del hecho con el director de Policía, José Carlos Ramos Ramos; y el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y les pidió alerta total para prevenir esas agresiones. Se trata, admitió Ayala Torres, de una “llamada de atención” a lo que la Policía de León no está acostumbrada. “No hay ningún tipo de información que se haya recibido o amenaza, vamos a estar muy alertas”, dijo.Los impactos de bala se dirigieron a las unidades (en la base de Prolongación Paseo de los Insurgentes y Las Torres) y no a elementos en particular, por lo que no se descarta se trate de amedrentar a toda la corporación. Pero el ataque fue artero y pudo ser de peores consecuencias, así que los focos de alerta están en rojo.El candidato a la gubernatura por Morena-PT-PES, Ricardo Sheffield Padilla, se reunió ayer en privado con la Coparmex León, que comanda Jorge Ramírez Hernández, para exponer su propuesta de Gobierno. También revisaron el documento “Propuestas Guanajuato 2018” que organismos empresariales y sociales entregaron hace algunos días a los cinco aspirantes a la Gubernatura.Además Ricardo Sheffield aceptó firmar un documento de 11 compromisos de políticas anticorrupción que el organismo patronal promueve a nivel nacional entre los candidatos a Gobernador de nueve estados. En su elaboración participaron también el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Transparencia Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa Común.Aquí gestionan la adhesión las tres filiales de Coparmex (León, Irapuato, Celaya). Ya lo firmó la candidata de Nueva Alianza, Bertha Solórzano; el miércoles lo harán Diego Sinhué Rodríguez de PAN-PRD-MC, y Felipe Arturo Camarena, del PVEM; y lo mismo buscarán al priísta Gerardo Sánchez.Ya ve usted que en el pasado debate todos se llenaron la boca de las palabras transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, pero casi nada explicaron con acciones concretas cómo pretenden lograrlo. Pues ya les hicieron la tarea con una lista de compromisos verificables de los cuales el que sea electo deberá realizar un reporte público de avances y cada uno será medido por organismos de la sociedad.Entre los compromisos que asumen están: Fiscalías autónomas e independientes; publicidad y seguimiento a los informes de auditoría; declaraciones 3de3; padrón único estatal de beneficiarios; requisitos de planeación antes de licitar obras; hacer pública la información de pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas de manera oportuna; realizar todas las compras en CompraNet; etc.El candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León, Daniel Malacara Doblado, estará hoy en la Presidencia Municipal para buscar al presidente municipal interino, Luis Ernesto Ayala, y pedirle que les respeten su derecho a la libertad de expresión. Esto luego de que la propaganda política que contrataron para colocar en estaciones del Sistema Integrado de Transpirte (SIT) para su campaña las dejaron pero sin la leyenda “Para Abajo el Pasaje”.En MC están molestos y culpan a la Dirección de Movilidad del Municipio de León de censura a una de sus principales propuestas de campaña, que es la de reducir la tarifa del transporte público. Ellos explican que el proveedor “Corporativo Publicitario MAO” les argumentó que así se los pidieron.MC reclamó el viernes por la noche y fue hasta ayer que Movilidad respondió con un comunicado en el que dice que la empresa comercializa los espacios publicitarios autorizados por el Municipio conforme a los contratos que celebre con los anunciantes, en lo que no interviene la autoridad municipal. Y luego enlista una serie de normas que no se aprecia que este partido haya violado. Así que la confusión sigue.La secretaria de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, Arely Gómez González, se reunió con el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y acordaron iniciar los trabajos para un adecuado proceso de entrega-recepción de la Administración estatal. En las mesas de trabajo participarán la SFP y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado.Destacaron la importancia de fortalecer el control interno, las auditorías, la contraloría social y el Sistema Nacional de Fiscalización, como herramientas importantes en el combate a la corrupción.En la reunión acompañaron a Márquez la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres; y el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís.