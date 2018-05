México Morado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Amanecemos ansiosos, los resultados fluyen lentamente. Se llevaron la Presidencia. Arrasaron en las gubernaturas con 7 triunfos, tienen mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado son holgada primera minoría. Amanecemos morados, un “Nuevo México”.El “invencible” PRI queda con menos de 100 diputados, una gubernatura y una docena de senadores. El PAN, como tal, sólo alcanza la mitad de sus votos históricos y el PRD amanece encogido a un tercio de lo que fue., fuerte pues fue tejido con ideologías disímbolas, cuando no enfrentadas.En la Ciudad de México los morados se llevan la Jefatura de Gobierno, además gobernarían dos tercios de las delegaciones y serían mayoría en el Legislativo local. Arrasan.¿Acaso asistimos a los funerales de los partidos políticos? Macron y Putin, Erdogan son parte del fenómeno. Bienvenidos a una nueva era, la de los movimientos sociales.El 2 de julio con ánimo de encontrar un asidero, nos diríamos a nosotros mismos, son la izquierda, pero no del todo porque nada hay de reivindicaciones de minorías, la alianza con el PES desdibuja cualquier ideología. Nos gobernaría Morena, el movimiento conocido por ser la marca oficial del aparato controlado por un hombre. De amanecer morados estaríamos en sus manos. Podría aprobar presupuestos, no batallaría demasiado con la ley de ingresos y secundarias. Habría perredistas y priístas que se irían con el triunfador.Pero bueno, no gobernaría solo, ¿o sí? Los nombres de los acompañantes asaltan la memoria, un horror, está rodeado de varios chacales. Salvo honrosas excepciones que son eso, excepciones, la mayoría no tiene ninguna experiencia de gobierno, el futbol sería el distintivo personal en Morelos. En el MM se acabó con aquello de la preparación sólida, posgrados en el extranjero, esa formación burguesa de Harvard, MIT, Oxford o lo que sea. El MM se gobernaría con sentido popular, (por ser definido).En el MM lo “justo” lo interpreta Gran Líder y, en última instancia, Morena. En el MM los contratos, los jueces y todo ese asunto llamado legalidad y Poder Judicial, se someten a la interpretación verdadera que proviene de la república moral.Pero México no es (era) así. Es cierto en el PAN había un conservadurismo y un clericalismo radicales, pero también había un linaje de abogacía, de profesionistas libres, había referentes éticos de Gómez Morín a Luis H. Álvarez. Eso era una garantía. Por supuesto que había pillos como el abusadillo exgobernador de Sonora, el de la presa vamos, pero un México sin un PAN sólido no parece un avance. Y qué decir de la izquierda, en la herencia de un Arnoldo Martínez Verdugo o Gilberto Rincón Gallardo. En el MM, sin izquierda definida, no habría los cuestionamientos éticos sobre, por ejemplo, la defensa de las minorías.Y aunque a muchos les cueste admitirlo, el México moderno, el de la industrialización, el de la urbanización, el que propició la aparición de las clases medias, el de la apertura al mundo,Cómo sería en eso en el MM, pues al ser un movimiento que depende de una sola cabeza con poder permanente sobre la fuerza mayoritaria gobernante, podría cancelarse la circulación de cuadros. Pues el MM se iría definiendo paso a paso, ocurrencia tras ocurrencia. Veremos de qué humor amanece el Gran Líder y de ahí para abajo permearán sus visiones, que no su ideario.Pero dónde demonios quedan las ideologías, esas que tanto criticamos, aquello de la derecha, la izquierda y el centro tenía sus rigideces, es cierto, pero podíamos predecir algo. El mundo de los movimientos –“La Liga” en Italia unida con las “Cinco Estrellas”, o “Podemos” en España con la millonaria mansión de sus líderes que siempre visten de jeans- es un universo pantanoso, resbaladizo que entierra los idearios y camina montado en las emociones que se expresan en las virulentas redes sociales.