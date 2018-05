¿Resfriados, dolores de cabeza y fatiga? Elimínalos fácil

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Tienes resfriados, erupciones en la piel, dolores de cabeza y fatiga?Una alimentación inadecuada y pobre de nutrientes y minerales debilita el sistema inmune, por ello, la nutrióloga María Teresa Aguilar da sus recomendaciones para aumentar tus defensas.“Ningún alimento es capaz de defenderte de la gripe por arte de magia, pero sí algunos nutrientes en los alimentos son capaces de tomar la iniciativa para que tu cuerpo se mantenga al margen de millones de bacterias y virus”, señala Aguilar.La recomendación es comer pollo, pescados frijoles y soya.La vitaminas A, C y E, son las más recurrentes en las frutas y son las que te ayudarán a mantener tu sistema inmunológico en perfectas condiciones. Para adicionar vitamina A, come zanahorias y verduras verdes.La vitamina C quizás resulta más fácil consumiendo limones, naranjas y kiwis. La vitamina E la encontrarás en frutos secos y semillas.Realizar ejercicio 30 minutos a diario es la recomendación de la especialista. Intenta elegir un deporte o actividad que te guste para que no se torne como una obligación o algo aburrido.“Al ejercitarte las defensas del organismo se refuerzan, permiten que los glóbulos blancos y anticuerpos se muevan más rápido en el cuerpo y en consecuencia es más factible determinar enfermedades a tiempo”, indicó.El estrés elimina toda tu energía y baja las defensas de tu organismo, así que hay que bajarle a la carga laboral, tomarse las cosas con calma y salir a jugar con tu perro, escuchar música o hacer yoga para relajarte.Investigaciones de Journal Biological Psychiatry señalan que las personas que cuidan a pacientes con cáncer, se estresan demasiado y son más vulnerables a las enfermedades.A la hora de cocinar es mejor hacerlo con aceite de oliva o de canola, este tipo de ingredientes son mucho más saludables y actúan como lubricantes de las células, lo que su vez permite mayor flexibilidad y comunicación que promueve la función inmune en el organismo.